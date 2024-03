Senza patente | prende l’auto del padre e non si ferma all’alt | rocambolesco inseguimento

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Serata movimentata in provincia di Roma dove un giovane, dopo aver preso in “prestito”del, ha pensato bene di ingaggiare uncon i Carabinieri. La fuga spericolata per le vie della città. La cronaca. Carabinieri (ilcorrieredellacitta.com)E’ salito sulla macchina deled è partito. Ad un certo punto però ha incrociato i Carabinieri che gli hanno intimato l’alt: e lui, ragazzo di 23 anni che per di più non aveva mai conseguito la, ha pensato bene di ingranare la marcia e di fuggire via a tutta velocità. Inevitabile, di conseguenza, l’con le Gazzelle dei Militari.ad Artena: in fugae con una mazza di baseball nelSiamo ad Artena con i ...