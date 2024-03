Senza gli elettori 5stelle e i disillusi dalla sinistra | ‘yo soy Giorgia’ governerà ancora 40 anni

Niente immunità per gli automobilisti multati all’estero o mentre sono alla guida di un veicolo con targa straniera. In questi giorni, Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un’intesa per ... (open.online)

In Toscana esiste una bufera sommersa: i tagli ai rimborsi per le terapie comportamentali per l'autismo. Decine di famiglie, senza quei rimborsi, già parziali, non riescono più a far seguire ai ... (fanpage)