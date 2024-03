Senato boccia terzo mandato per i presidenti di Regione | maggioranza spaccata | solo Lega vota sì

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – ?Auguri di buon lavoro e un in bocca al lupo a Roberta Mori nuova portavoce delle donne Dem da parte delle nostre senatrici e dei nostri senatori. Abbiamo davanti come Pd ... (calcioweb.eu)

Al via in Senato l’esame sul decreto Elezioni: boccia to l’emendamento sul terzo mandato per i governatori di Regione. La Lega propone, con un emendamento, di cancellare il ballottaggi o per i comuni ... (corriere)

Dl Elezioni, discussione in Senato. Emendamento Lega per abolire ballottaggi nei comuni. boccia (Pd): “Colpo di mano inaccettabile”: Al via in Senato la discussione sul Dl Elezione. La Lega ripresenta l'emendamento sul terzo mandato e uno per abolire i ballottaggi nei comuni.tag24

Terzo mandato, la Lega ci riprova: arriva l’emendamento in Senato: Come annunciato martedì, la Lega ripresenta in Aula al Senato l'emendamento al dl Elezioni, già bocciato in commissione, sul terzo mandato. Il testo propone ...lapresse

Pnrr: boccia (Pd), ‘occasione persa, governo allergico a controllo Parlamento’: Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “Penso che oggi abbiamo affrontato una discussione importante sulle prospettive del più grande piano di sviluppo e crescita del nostro Paese. Un piano che proprio per que ...ilsannioquotidiano