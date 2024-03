Semilavorati in acciaio | Austria nuovo mercato per Gualini Lamiere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bolgare. Adattarsi per crescere: sembra essere la sintesi dell’approccio degli ultimi anni diche, di fronte ai cambiamenti del, resiste trovando soluzioni nuove. E per chi, come l’azienda di Bolgare, lavora l’, destinando i propri prodotti anche all’export, le cause di questi cambiamenti sono cosa nota: guerra in Ucraina, vertiginoso aumento – e successivo crollo – dei prezzi della materia prima, crisi della Germania – principale partner della manifattura bergamasca.International dal 1956 ha il proprio core business nella lavorazione della lamiera, realizzando(ma anche prodotti finiti) per un’ampia gamma di settori, dalle infrastrutture alle telecomunicazioni, fino all’energia. “Esportiamo direttamente il ...