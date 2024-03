Semifinale di Coppa Italia Varesina | ora niente regali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) VENEGONO SUPERIORE (Varese) Brillante in campionato, brillante in. Lasta vivendo una stagione ad alta voce con il secondo posto nel primo caso (ma con una partita da recuperare contro la Pro Palazzolo) e la possibile finale all’orizzonte nel secondo. La squadra di Marco Spilli sarà impegnata oggi, alle 14.30, nella sfida di ritorno dellasul terreno dei toscani del Follonica Gavorrano con i quali all’andata, al comunale di Venegono Superiore, ha pareggiato per 2-2. Dato il perfetto equilibrio della sfida d’andata, la qualificazione all’atto finale dove la vincitrice affronterà chi prevarrà tra Imolese e Trapani è ancora tutta in discussione. Il Follonica Gavorrano, in campionato, sta andando a gonfie vele con il suo primo posto con 50 punti (più uno sulla Pianese inseguitrice) e ...