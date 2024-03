Se il termine non la disturba | Giovanni Floris provoca Vannacci | la sua reazione | Video

I giovani uccisi sono stati colpiti alla testa e al torace spari in un bar in pieno centro a Frosinonespari in un bar in pieno centro a Frosinone (roma.corriere)

Il decesso è avvenuto sul marciapiedi all’ingresso del bar dove il personale del 118 ha tentato di rianimare l’uomo spari in un bar in pieno centro a Frosinonespari in un bar in pieno centro a ... (roma.corriere)