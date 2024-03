Scrittura creativa | nuovo appuntamento con “Tecniche letterarie per scrivere un racconto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pisa, 13 marzo 2024 -con il corso diperun” che Paola Alberti, scrittrice e giornalista allieva di Dacia Maraini e dello sceneggiatore Vincenzo Cerami, terrà a Marina di Pisa, nella libreria Civico 14 di Mariangela Mori, mercoledì 13 marzo, alle 18:00. Si parlerà di ecfrasi e di storie ucroniche e si scriverà in diretta una short story a partire da un incipit comune per tutti i partecipanti. Il corso, giunto alla terza edizione, ha già ispirato il pamphlet con i migliori racconti degli allievi della Alberti Lezioni in libreria. Nove mosse: scacco alla pubblicazione (Laurum Editrice) ed è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta alla ...