Scream 7 | torna Neve Campbell | con Kevin Williamson alla regia

(Di mercoledì 13 marzo 2024)riprenderà il ruolo di Sidney Prescott in7, l’ultimo film della famosissima saga horror, in uscita nel 2025; ad annunciarlo ai tantissimi fan è stata lei stessa con un lungo e accorato post su Instagram; l’attrice riabbraccerà così l’universo nato dal genio di Wes Craven, a qualche anno di distanza dall’ultima apparizione, indel 2022, quinto capitolo del franchise e suo parziale reboot. Quest’ultimo film, invece sarà diretto da, storico sceneggiatore della saga, dopo l’abbandono, a dicembre 2023, di Michael Landon; ad occuparsi della sceneggiatura sarà Guy Busick, già co-autore dei due precedenti, firmati assieme a James Vanderbilt. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

