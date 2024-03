Scontro tra scooter e autocarro | muore un 22enne a Roma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - Incidente stradale mortale alle 12.30 in via dei Due Ponti, all'intersezione con via Bomarzo, a, dove unoPiaggio Liberty 125 si e' scontrato con unPeugeot. Il conducente del motorino, un ragazzo di 22 anni, e' deceduto sul posto. Il conducente dell', che si e' fermato subito dopo l'impatto, e' stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto intervenuti gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale diCapitale per i rilievi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ulteriori pattuglie sono intervenute in ausilio per le chiusure stradali, ancora in atto, necessarie per i rilievi del caso.