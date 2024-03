Scontro in via Carducci | 34enne incastrata nella sua auto e liberata dai Vigili del Fuoco

(Adnkronos) – traffico in tilt su viale Trastevere a Roma dove un taxi si è scontrato con un tram della linea 8 all'altezza del civico 213. Non ci sono persone ferite. Al momento si attende ... (webmagazine24)

I due erano rimasti intrappolati in auto , per salvarli sono intervenuti i vigili del fuoco: ora si trovano in condizioni gravi al policlinico Umberto I.Continua a leggere (fanpage)

Incidente a Roma: Scontro tra furgone e scooter, morta una donna: Uno Scontro fra lo scooter che stava guidando e un furgone. In condizioni disperate, è deceduta prima di poter essere trasportata in ospedale. L'intervento degli agenti del XV gruppo Cassia della ...romatoday

Roma, incidente su via Due Ponti: Scontro tra scooter e furgone, morta una donna: Incidente mortale su via Due Ponti. Una donna è morta in seguito a uno Scontro tra lo scooter che stava guidando e un furgone. In condizioni disperate, è deceduta prima di poter ...ilmessaggero

Scontro alla rotatoria del casello A-14 di Senigallia: auto ribaltata, 77enne in ospedale: Incidente con ribaltamento di una vettura, verso le 17.15 di martedì 12 marzo, nella rotatoria di fronte al casello autostradale di Senigallia, su cui si innestano la Strada Arceviese, via Giordano ...senigallianotizie