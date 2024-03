Scommesse | bis clamoroso | 22mila euro vinti così

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 13 marzo 2024), il bis è: hanno vintoin questo modo. E adesso si dice che non c’è due senza tre. Ecco quello e dove è successo Se vi trovate in Calabria, nelle vicinanze di Marina di Gioiosa Ionica, paese in provincia di Reggio, fareste bene in questo momento a tentare la fortuna all’agenziabet. Visto che nello spazio di pochi giorni da quel luogo sono uscite vincite per oltre 50mila. C’era anche il gol di Liverpool-City nella scommessa (AnsaFoto) – Ilveggente.itE per un gol regolare – ci riferiamo alla partita Valencia-Real Madrid – non sono arrivati altri 40mila. Vi ricordate sì la storia che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa sulla vincita di 30milacentrata proprio in Calabria e un’altra di 40mila saltata ...