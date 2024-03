(Di mercoledì 13 marzo 2024) Azzurri impegnati sulle pedane di Coppa del Mondo, in palio anche punti per la qualifica olimpica ROMA - Lea Sint Niklaas per l'ultima e decisiva tappa di qualifica olimpica, il fioretto femminile e maschile a Washington per un Grand Prix che metterà in palio un punteggio maggiorato p

Sciabolatrici in Belgio, fiorettisti negli States: Azzurri impegnati sulle pedane di Coppa del Mondo, in palio anche punti per la qualifica olimpica ROMA (ITALPRESS) - Le Sciabolatrici a Sint ...sport.tiscali

Coppa del Mondo di sciabola, Parigi sempre più vicina per le due squadre azzurre: Manca ancora la certezza aritmetica, ma si avvicina sempre di più la doppia qualificazione per Sciabolatrici e sciabolatori dopo ... il 15 marzo, in Belgio, l’Italia risulta infatti qualificata come ...sport.sky

Coppa del Mondo di Sciabola, Italia più vicina alla qualificazione per le Olimpiadi foto: la penultima valida per la corsa a Parigi 2024 e il risultato conseguito dalle Sciabolatrici italiane ha avvicinato ulteriormente l’obiettivo della qualificazione che sarà deciso tra due settimane ...ilfaroonline