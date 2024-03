Sci freestyle | Flora Tabanelli si qualifica per il big air di Tignes con il miglior punteggio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo aver firmato a fine gennaio una strepitosa doppietta (oro nel big air e nello slopestyle) ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Gangwon, rivestendo inoltre il ruolo di portabandiera dell’Italia durante la cerimonia d’apertura,torna a brillare anche in Coppa del Mondo e stampa ilassoluto nellezioni per il big air di, in Francia. La fenomenale 16enne emiliana, già capace di salire sul podio nel corso di questa stagione nel circuito maggiore (fu terza a Pechino), ha sfoderato un salto eccezionale nella seconda run mattutina totalizzando ben 91.25 punti e staccando il pass per la finale di venerdì sera con lo score più alto del lotto. In precedenzaaveva ottenuto 84.75 punti nella run inaugurale. L’azzurra ...