Sci alpino | i precedenti dell’Italia maschile a Saalbach Un solo podio con Alberto Tomba | poi qualche piazzamento

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La stagione della Coppa del Mondo di sci2023-2024 si avvia verso la conclusione. Rimangono solamente da vivere le Finali di-Hinterglemm (Austria) che, nelle due prossime settimane, proporrà le ultime gare dei rispettivi comparti. Quello italiano, va detto, non ha grandi ricordi in questa località. L’Italia a-Hinterglemm ha centrato unnella sua storia nel comparto. C’è riuscito, nemmeno a dirlo,il 6 gennaio 1998 nel gigante vinto dal padrone di casa Hermann Maier con distacchi ciclistici su tutti. 2.44 sue 2.69 sull’austriaco Rainer Salzgeber. Prima e dopo come detto, poco o nulla per gli azzurri. Il primo risultato di un certo livello sulla ...

Questo weekend iniziano le finali di Saalbach , valide per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile 2023 / 2024 . Gli atleti si sfideranno in due weekend di gare sulle nevi austriache. Si ... (sportface)

La lunga stagione dello sci alpino sta per volgere al termine, con le Finali della Coppa del Mondo 2023-2024 in programma a Saalbach (in Austria) da sabato 16 a domenica 24 marzo. Il calendario ... (oasport)

