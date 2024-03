Schlein | “Uniti si vince e si perde | divisi non si gioca”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) ROMA – “si, a volte sipure però non siper leoni. Preferisco questo dibattito qui. Preferisco aver perso con una coalizione unita perché non abbiamo preso abbastanza voti piuttosto che aver perso magari per leoni del campo delle opposizioni. Per mesio simanon sinemmeno la partita”. E’ quanto ha detto la leader del Pd, Elly, a margine di una conferenza stampa sui disturbi alimentari in Senato. L'articolo L'Opinionista.

