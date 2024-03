Schlein attacca sulla scuola | Valditara la fulmina | “Parla senza conoscere ciò che critica”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il governo negli scorsi giorni ha annunciato un ritorno ai voti numerici per la valutazione degli studenti dellaprimaria, con la novità che prenderà piede a partire dal prossimo anno scolastico. La riforma, proposta dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe, andrà a sostituire i giudizi descrittivi attualmente in essere, con un sistema di voti da “ottimo” a “insufficiente”. Elly, segretaria del Partito Democratico, ha puntato il dito contro il governo per tale riforma: “Vogliono smantellare la riforma della valutazione e hanno una visione dellache si limita a classificare e controllare. Ladovrebbe invece migliorare gli apprendimenti e dare strumenti agli studenti. Ladi ...