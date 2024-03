Schiaparelli sottolinea il trend sopracciglia 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Con la Paris Fashion Week si torna a parlare didecolorate.amatissimo dalle star, torna protagonista con la sfilata di. Ledecolorate sono diventate un must per le fashion icon e anche per le passerelle delle maison. L’ultimo esempio arriva da, durante la sfilata alla Paris Fashion Week. Colpiscono le modelle in passerella condecolorate, a tratti trasparenti, che rafforzano inin crescita e che non ha intenzione di finire nel dimenticatoio tanto presto. Crediti:/Instagram – VelvetMagNegli anni numerose star hanno dimostrato apprezzamento nei confronti dell’esperimento, da Kim Kardashian a Maisie Williams. Di recente, alla London Fashion Week, anche Simone Rocha ...