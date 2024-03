Schiaffo del Regno Unito ai sostenitori del gender | vietati i farmaci bloccanti della pubertà

Picchiata per 17 anni dal marito, anche davanti ai figli minorenni: trova la forza di denunciarlo e lo fa arrestare: È successo a Bologna dove la vittima delle violenze si è presentata in caserma per raccontare ai carabinieri la sua storia triste, iniziata subito dopo il matrimonio avvenuto nel 2007 in Albania.gazzettadibologna

Costringeva il figlio di 8 anni al digiuno del Ramadan perché “grasso”: 36enne condannato: Costringeva il figlio di 8 anni a seguire il mese di digiuno del Ramadan perché "grasso" e lo sottoponeva a continui maltrattamenti fisici e ...fanpage

"Mi ha ucciso dentro, soprattutto quando mi picchiava da incinta": "Mi ha ucciso dentro ogni volta, soprattutto quando mi picchiava da incinta, perché questi anni non ho vissuto, sono sopravvissuta”. La testimonianza arriva dalla provincie di Bologna. Le parole escon ...bolognatoday