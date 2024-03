Schiacciati tra l’ansia del futuro e la fragilità degli adulti | Lasciamoli essere se stessi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Matteo Lancini è psicologo e psicoterapeuta, docente dell’università Cattolica di Milano e dell’università Bicocca, presidente dell’associazione Minotauro, e autore di numerose pubblicazioni. Da sempre è studioso dei problemi giovanili. Professore, di cosa soffrono oggi in particolare i giovani? "Il tema di fondo è un’ansia generalizzata legata al fatto di non avere prospettive future. Tantissimi sono oggi i Neet in Italia, cioè i giovani che nella fascia 15-34 anni non studiano e non lavorano: circa 3 milioni. Dietro c’è il disinteresse adulto di organizzare unper loro". Da cosa deriva questo disinteresse? "Dalla dissociazione. Siamo in una società post-narcisistica dove gliproiettano sui ragazzi le loro aspettative, esigendo che le rispettino, per sentirsi loro adeguati. È un sovrintendere la mente dell’altro: il giovane, tuo ...