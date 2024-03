(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si vola negli Stati Uniti per il secondoFIE di fioretto dell’anno, e si fanno le cose ine atterrando direttamente nella capitale. Sarà infattiad ospitare la seconda tappa di questo circuito 2024, dopo il “Trofeo Inalpi” di Torino. Come in tutti gli appuntamenti di questa tipologia sono previste solo gare individuali, sia per le donne che per gli uomini, a punteggio maggiorato. Per quel che riguarda il femminile la rivalità di quest’annata è tra Martinae Lee Kiefer. L’azzurra e la statunitense si sono fronteggiate in finale negli ultimi duei eventi, e il punteggio è 1-1 e palla al centro. La ventiduenne azzurra ha vinto l’ultimo assalto in Coppa del Mondo a Il Cairo, mentre la campionessa Olimpica in carica si è imposta a Torino nell’ultimo ...

Arrivano due medaglie per l’Italia dalla prova individuale femminile del Grand Prix FIE 2024 di fioretto femminile. In una giornata con diciotto azzurre in pedana, la cavalcata è quasi trionfale. ... (oasport)

Un anno dopo è ancora Martina Favaretto a trionfare a Il Cairo. La veneta trionfa nuovamente sulle pedane egiziane, conquistando il suo terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. La vittoria ... (oasport)

Scherma, fine settimana tra coppa del mondo in Belgio e Grand Prix negli Stati Uniti: Fine settimana tra Belgio e Stati Uniti per la nazionale italiana di Scherma. In modo particolare, gli impegni riguarderanno la sciabola ...tag24

Scherma, fine settimana tra CDM in Belgio e Grand Prix negli Stati Uniti in vista di Parigi 2024: Fine settimana tra Belgio e Stati Uniti per la nazionale italiana di Scherma. In modo particolare, gli impegni riguarderanno la sciabola ...tag24

Scherma, Favaretto e Marini in cerca di conferme nel Grand Prix di Washington: Per quel che riguarda il femminile la rivalità di quest’annata è tra Martina Favaretto e Lee Kiefer. L’azzurra e la statunitense si sono fronteggiate in finale negli ultimi due grandi eventi, e il ...oasport