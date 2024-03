Scauri | i dipendenti del McDonald’s di Formia raccolgono oltre 80 kg di rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Minturno, 13 marzo 2024 – 15 sacchi, più di 80 kg di, raccolti da26 volontari. Ecco i numeri dell’iniziativa di“Le giornate insieme a te per l’ambiente”, tenutasi a, lo scorso mercoledì 6 marzo. Una giornata – patrocinata dal Comune di– dedicata alla lotta contro gli effetti del littering, ossia dell’abbandono deinell’ambiente. L’attività di riqualificazione, che ha visto all’opera idel ristorantediin via Domitiana, ha interessato la zona adiacente alla spiaggia di, frazione del Comune di Minturno. “Le giornate insieme a te per l’ambiente” è un’iniziativa nata nel 2021, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con ...