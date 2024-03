Scatto di Gherardo Ambrosini | già inaugurato il suo point elettorale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 13 marzo 2024 - Il primo a sciogliere le riserve è statoche ha già impostato la campagnain vista delle amministrative che si terranno a Castelnuovo Magra a giugno. L’ex assessore, attualmente consigliere di maggioranza, ha infatti annunciato di voler concorrere per il ruolo di sindaco ma non all’interno della coalizione di centro sinistra della quale comunque continua a far parte. Proprio per impostare la sua candidatura hailaperto accanto all’ufficio postale di via della Pace al centro commerciale La Miniera di Molicciara. Il candidato sindacosarà presente nei giorni di mercoledì e sabato dalle 10 alle 13. Il candidato è attualmente impegnato nella ...