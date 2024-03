Scala | disgelo tra direzione e Cgil

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il dialogo è ripartito dopo lo scontro delle ultime settimane e la proclamazione dello sciopero da parte dell’assemblea della. Tuttavia, bisognerà attendere domani per capire se il riavvicinamento tradellae rappresentanti della Slc porterà alla revoca dello stato di agitazione e dell’agitazione in calendario per il 20 marzo, in concomitanza con la Prima dell’opera Guglielmo Tell. Stando a quanto emerso al termine della riunione di ieri pomeriggio tra i vertici del teatro e la delegazione sindacale guidata da Paolo Puglisi, il 99% del valore economico della polizza sanitaria integrativa del 2023 verrà erogato nello stipendio di marzo, così come la medesima percentuale degli aumenti contrattuali in vigore dal primo gennaio 2024. Al prossimo incontro, in programma tra 24 ore, si parlerà di intermittenti e ...