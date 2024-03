Sarri sbatte la porta e lascia la Lazio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’allenatore della, Maurizio, si è dimesso bruscamente dalla guida della prima squadra. La notizia arriva a poche ore dalla sconfitta contro l’Udinese, la quarta di fila inanellata dai biancocelesti tra campionato e Champions. La mossa del tecnico, accettata dal presidente Lotito, sarebbe legata a diversi motivi. Dal rapporto complicato col presidente fino alle ultime difficoltà nella gestione. La squadra stessa si sarebbe ribellata contro il tecnico dopo gli ultimi passi falsi. Secondo quanto si apprende, i nomi più caldi per sostituiresulla panchina dellasarebbero quelli di Tommaso Rocchi, ex bandiera del club e allenatore dellaU14, e Igli Tare. A Formello la situazione è precipitata il 12 marzo. Tutto sarebbe successo dopo una notte di riflessioni, prima di un ...

