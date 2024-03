“Sarà un brutto colpo per lui” Grande Fratello | la notizia su Varrese fuori è già scoppiata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bruttadalper. Non sa nulla e non potrà sicuramente essere informato prima dell’atto conclusivo del reality show. Ma il pubblico ha già saputo tutto e ora si mette veramente molto male per lui. Altri hanno invece avuto delle informazioni certamente più positive e che tranquillizzano, mentre l’attore dovrà darsi una mossa. Nella casa delsi stanno ancora creando dinamiche, ormai le ultime, visto che siamo sempre più vicini alla finale che si terrà giovedì 4 aprile come confermato dall’opinionista Cesara Buonamici. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato rivelato sue perché i suoi fan devono necessariamente iniziare a preoccuparsi per lui. Leggi anche: “Cosa ho fatto con Mirko e ...