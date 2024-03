Sapori | folclore e tradizioni Pronti per la sagra delle Palme tra passato | presente e futuro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La fiera della tradizione con palo della Cuccagna, bestiame,, la fiera dell’innovazione, fra apericena scientifici e talk show suldella città. È un mix diil programma della Fieranumero 403, unasagre più antiche della zona, già riconosciuta dalla Regione come evento di valore sovracomunale e pronta a intrattenere melzesi e non, fra spettacoli e incontri, bancarelle e giostre, eventi, giochi e mostre nel lungo fine settimana prima di Pasqua, dal 21 al 25 marzo. Prima presentazione ieri mattina in municipio, con il sindaco Antonio Fusè, l’assessora alla cultura Diana Marangoni, la responsabile dei servizi culturali Silvia Temporali, il presidente dell’Unione ...

