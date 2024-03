(Di mercoledì 13 marzo 2024) I residenti si erano lamentati perché ilper la costruzione del nuovo supermercato in viale Cremona (nella foto) apriva troppo presto e chiudeva troppo tardi. Avevano ragione: ilè stato. La multa è stata elevata dalla Polizia locale dopo i controlli. "Ilapriva alle 7 e chiudeva ben oltre le 20 – ha spiegato Rodolfo Faldini del Gruppo Misto, presentando un’istant question in Consiglio comunale – anche se gli orari dovrebbero essere diversi, a meno che non vi siano deroghe". "Da quando sono arrivate le segnalazioni – ha risposto l’assessore alla Polizia locale Pietro Trivi – sono scattati i controlli. E lunedì abbiamo trovato ilaperto alle 7,20, anche se da regolamento i lavori sono autorizzati dalle 8 alle 19 con l’ora solare e dalle 7 alle 20 quando è ...

Pavia , 12 marzo 2024 – sanzionato il cantiere aperto in viale Cremona per la costruzione di un nuovo supermercato. La multa è stata elevata ieri dalla polizia locale, dopo una serie di controlli ... (ilgiorno)

Sanzionato il cantiere fracassone: Il cantiere per il nuovo supermercato a Pavia è stato Sanzionato per aver aperto troppo presto e chiuso troppo tardi, in violazione degli orari consentiti. I residenti avevano segnalato il problema ...ilgiorno

Pavia, i lavori iniziano troppo presto in viale Cremona: Sanzionato il cantiere che non piace ai residenti: Pavia, 12 marzo 2024 – Sanzionato il cantiere aperto in viale Cremona per la costruzione di un nuovo supermercato. La multa è stata elevata ieri dalla polizia locale, dopo una serie di controlli effet ...ilgiorno

"Nessuna rissa in campo tra giocatori e genitori", dopo 7 anni assolti allenatori e dirigenti di due squadre: Al centro del processo le scaramucce avvenute nel campo dell'Acquasanta dove l'11 dicembre del 2016 si contendevano il primo posto del campionato Alllievi Fincantieri e Città di Carini. Fu necessario ...palermotoday