Sanremo | Carlo Conti conferma no per 2025 | “Il prossimo non lo faccio”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il conduttore: "Ne ho fatti tre, uno più bello dell'altro"non esclude un ritorno al Festival ma non ilanno. Almeno così ha dichiarato a 'Un Giorno da Pecora', il programma di Radio1 che lo ha cercato nel giorno del suo compleanno: “Oggi compio 63 anni ma me ne sento 40. Se

Carlo Conti ha rifiuta to la conduzione del Festival di Sanremo 2025 . Ecco le sue parole in diretta su Rai Uno L'articolo Sanremo 2025 si becca un altro no! Anche Carlo Conti rifiuta la conduzione ... (novella2000)

"Non c’è niente da fare, la mia comicità si lega spesso allo stress. E nella terza stagione di Vita da Carlo, che sto finendo di girare, per me sarà davvero complicato: è stressante diventare ... (quotidiano)

Carlo Verdone sta girando la terza stagione di Vita da Carlo , incentrata tutta sulla preparazione del Festival di Sanremo . Il regista ha parlato, non solo degli sviluppi dei nuovi episodi, ma anche ... (fanpage)

La Rai non vuole mostrare i dati del televoto di Sanremo al Codacons: la motivazione fornita dall'azienda: Rifiuto per "istanza inammissibile" da parte della Rai alla richiesta del Codacons di accedere ai dati sul televoto di Sanremo ...notizie.virgilio

Vita da Carlo rinnovata per una terza stagione: Verdone direttore artistico del Festival di Sanremo: Verdone: "In 'Vita da Carlo 3' finisco in bellezza a Sanremo" "Si inizia con Carlo Verdone che decide che e' arrivato il momento di godersi la vita da spettatore, fa un ultimo spettacolo teatrale, rin ...informazione

Amadeus condurrà Sanremo per i prossimi due anni: la smentita della Rai: Amadeus, infatti, è una garanzia: trovargli un sostituto che possa garantire la stessa popolarità al Festival di Sanremo è una grana di non facile ... dai favoriti del pubblico come Alessandro ...alfemminile