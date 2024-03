SANREMO | AMADEUS ACCETTA LA MAXI OFFERTA RAI? IL CONTENUTO DEL CONTRATTO

Amadeus , per cinque edizioni consecutive, ha condotto il Festival di Sanremo . Ma è davvero finita qui la sua esperienza? Nonostante Amadeus sia stato abbastanza chiaro sul non avere più nessuna ... (movietele)

Bugo: «Un disco per uscire da questi anni complicati. SANREMO Soffro ancora»: Ritornare con un nuovo progetto musicale cercando di mettere un punto a ciò che ha legato negli ultimi quattro anni Cristian Bugatti, nel nome d’arte di Bugo, alle faccende ...leggo

Pupo vola a Mosca per un concerto: "Non lo faccio per soldi, vado in trincea, è il mio contributo per la pace": Il cantante annuncia sui social che registrerà uno speciale televisivo al Teatro del Cremlino Il cantante lo ha annunciato su suoi socia: torna nel Paese dove ha sempre riscosso molto successo. Giura ...tgcom24.mediaset

Clamoroso AMADEUS: avrebbe accettato la maxi offerta Rai per altri due anni al Festival di SANREMO: L'indiscrezione di ItaliaOggi. In cantiere anche uno show con Fiorello e la continuazione dei pre-serali Affari Tuoi e I Soliti Ignoti ...huffingtonpost