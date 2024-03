Sanitari | sale la paura Aumenta il rischio di aggressioni in corsia | Urgente intervenire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) PRATO L’ultima aggressione in ospedale rialla scorsa settimana: un’infermiera è stata strattonata per i capelli da un paziente psichiatrico, poi lo stesso, ha dato di nuovo in escandescenza e se l’è presa con una guardia giurata. L’epilogo è stata una settimana di prognosi per la guardia. Il fenomeno interessa anche le strutture sul territorio, come dimostra quanto accaduto lunedì pomeriggio in uno studio medico del centro, dove un 31enne marocchino ha dato in escandescenza tanto che alla fine è stato arrestato dalla polizia per resistenza al pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato. Lo straniero ha avviato a minacciare di morte i dipendenti dello studio medico. Inutili i tentativi degli agenti di riportare il 31enne alla calma: anzi quando i poliziotti hanno chiesto il documento d’identità, l’uomo si è scagliato contro di loro, colpendone uno ...