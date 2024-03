Sangiuliano pubblica gli enti a cui darà i fondi statali Ma il calderone di fondazioni non piace al suo comitato tecnico-scientifico

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il Ministero della Cultura, sotto la guida di Gennaro, ha reso pubblico il piano di distribuzione dei contributi destinati aglie agli istituti culturali che hanno soddisfatto i requisiti per ottenere un sostegno finanziario dello Stato. La somma complessiva prevista nella legge di bilancio di quest’anno ammonta a 30.290.674 euro, in ribasso rispetto all’anno precedente, quando ha raggiunto i 31.884.920 euro, con una differenza di 1.594.246 euro. Il numero di istituti beneficiari è, però, aumentato: dai 210 del triennio precedente, sotto la guida di Dario Franceschini, ai 232 selezionati quest’anno. Ricevuta la tabella, le Commissioni parlamentari compete ilscifico per le biblioteche e gli istituti culturali presso il Ministero della Cultura ...

Voto a Modena, il candidato Negrini incontra il ministro Sangiuliano: A margine dei suoi impegni istituzionali, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che si trovava a Modena per la firma dell’Accordo quadro sul Piano Città con l’Agenzia del Demanio, ha ...lapressa

Al complesso San Pietro un hub culturale: patto col ministro per la valorizzazione di sei grandi immoblli: Il Ministro ai beni culturali Sangiuliano a Modena per la firma del 'piano città' per sul futuro dei palazzi Principe Foresto e d'Aragona Coccapani, ex caserma Setti ex carcere Saliceta e parte della ...lapressa

In vendita Palazzo Labia, sede della Rai a Venezia. Il ministro Sangiuliano: «Pronti a esercitare il diritto di prelazione»: La tivù di Stato cerca acquirenti per il palazzo del '700, anche per i costi di gestione. Il no dei giornalisti e l'interrogazione di Martella (Pd). La condizione del ministro: «Diventi museo». Zaia: ...corrieredelveneto.corriere