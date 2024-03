San Siro tra restyling e vincolo | parla Sala | “Ci sono due possibilità”

Milan o, 13 marzo 2024 – Se non ci saranno partite, si dedicherà lo stadio di San Siro alla musica e agli eventi: sono queste le parole che il sindaco di Milan o Giuseppe Sala ha dedicato al tema ... (ilgiorno)

Incontro tra WeBuild e Arco Associati per San Siro, Fenyves: "Il progetto è piaciuto". Fine lavori nel 2027: Ieri pomeriggio, come noto, è andato in scena un incontro che ha visto protagonisti l’ingegnere Michele Longo, rappresentante di Webuild, e ...fcinternews

Sala sullo stadio: 'Ristrutturare San Siro conviene a tutti. Le criticità di San Donato e cosa farò se i club dicono no': Dal proprio profilo Instagram, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto trattare diversi argomenti all`ordine del giorno per l`interesse dei suoi cittadini,.calciomercato

Fontana: “Un’esagerazione costruire due stadi nuovi, spero si trovi un accordo per continuare a San Siro”: Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si è espresso sulla situazione stadi a Milano e dintorni. Attilio Fontana a TeleLombardia ha detto la sua sulle tante ipotesi che si fanno sui pos ...notiziemilan