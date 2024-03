San Siro | Milan e Inter temporeggiano sulla ristrutturazione | Sala | “ipotesi di dedicarlo alla musica”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024)continuano a spingere per la realizzazione di uno stadio nuovo e ladello stadio Sanper le partite di calcio rischia di allontanarsi. “Se le squadre dicessero che Sannonessa più, non potrei mai immaginare di lasciare lo stadio abbandonato. Proverei altre vie. Qual è la via plausibile? Ho già avuto contatti in proposito” che “fanno riferimento a due, tre multinazionali, io ho rapporti continui, loro sarebberoessati. Quindimal parata, non è quello che io voglio, si lavorerebbe sull’didal vivo e a eventi di varia natura”. Sono le parole del sindaco dio Giuseppe ...