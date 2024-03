San Marco Evangelista | lavoratore morto alla Laminazione Sottile | era stato assunto un mese fa

Marco Liorni parla in un'intervista a Fanpage.it dell'arrivo a L'Eredità, di cui non era sicuro e non solo per il caos che ha preceduto il suo arrivo: "Temevo di essere troppo presente dopo mesi di ... (fanpage)

Mestre. La "nuova" area residenziale in viale San Marco, parte la vendita: dai 145mila euro per i monolocali ai 360mila per gli attici: MESTRE - L'hanno ribattezzato "Habitat" ridisegnando, per quanto possibile visto che i palazzi sono costruiti ormai da anni, spazi e look del complesso all'angolo tra viale San Marco e via Sansovino.ilgazzettino

“Battaglie invisibili. L’inizio di una nuova vita”, sabato 23 marzo la presentazione del libro di Marco Sebis: Il Comune di San Gavino Monreale, Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità, sabato 23 marzo alle 17.00 nei locali Civis in via Roma a San Gavino Monreale, organizza la presentazione del libro ...sangavinomonreale

Giuseppe Borrelli morto in fabbrica a San Marco Evangelista: l'incidente sul lavoro nello stabilimento Laminazione Sottile: Si chiamava Giuseppe Borrelli, di 26 anni, il lavoratore deceduto ieri a San Marco Evangelista nello stabilimento dell'azienda Laminazione Sottile. Il giovane risiedeva a Volla e secondo ...ilmattino