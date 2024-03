San Giovanni | per i playoff si fa dura Bertini | Lotteremo fino all’ultimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’Omag Mt Sanci crede ancora, ma le speranze disono oramai appese a un filo. La cocente sconfitta di domenica, 0-3 in casa con Como, ha lasciato tanta delusione negli spogliatoi e sugli spalti. Il coach Matteoprova a risollevare il morale: "Abbiamo fatto tanta fatica per poterci giocare le chance die ora non dobbiamo mollare, anche se è vero che purtroppo le speranze residue sono ridotte al lumicino, ma abbiamo il dovere di provarci". A partire da Messina, trasferta non impossibile, visto il 3-0 dell’andata proprio a favore di San: "Noi andremo a Messina consapevoli che è l’ultima spiaggia, e sperando anche nelle altre partite: Como-Macerata potrà dire molto. Ma non possiamo più sbagliare e troveremo una squadra agguerrita, in corsa ancora per il secondo ...