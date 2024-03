San Giorgio a Liri Cade dal compattatore durante raccolta rifiuti | morto Bruno Vincenzo Di Norcia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le morti sul lavoro in Italia sono pressoché quotidiane. Sembra di stilare un bollettino di guerra. Nel Frusinate ha perso la vitaDi, 60 anni. L’operaio è caduto daldelladifferenziata. Per l’uomo di Sannon c’è stato nulla da fare. La vittima,Di, è un dipendente della società che si occupa della. Attorno alle 14 di mercoledì, mentre era impegnato nelladeiè caduto dal mezzo ed è. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Pontecorvo. La salma è a disposizione della procura di ...

Tempo di lettura: 3 minutiNel 2023 ogni giorno in Italia, 85 donne sono state vittime di reato (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking). Il numero delle vittime di sesso femminile ... (anteprima24)

A Bologna una targa per ricordare Graziella Fava: Al civico 6 di via San Giorgio, in centro a Bologna, questa mattina è stata scoperta una targa dedicata alla memoria di Graziella Fava. Il 13 marzo 1979, a 49 anni, morì dopo un attentato terroristico ...ansa

"Read and Paint", al via nelle Marche il primo festival itinerante del graphic novel: Sabato 13 aprile il festival fa tappa a Offida (AP) presso Vinea – Enoteca Regionale delle Marche, dove alla presentazione del biopic “Giacomo Leopardi: L’infinito” di Giorgio Martone si accompagnerà ...viverepesaro

Una targa per ricordare Graziella Fava: Al civico 6 di via San Giorgio, in centro a Bologna, questa mattina è stata scoperta una targa dedicata alla memoria di Graziella Fava: il 13 marzo 1979, a 49 anni, morì dopo un attentato terroristico ...rainews