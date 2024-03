San Basilio – Lotta allo spaccio | 5 arresti in poche ore

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione di Roma San, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato a termine un’attività antidroga nelle principali piazze didel quartiere di San. In manette sono finite 5 persone e sono state sequestrate centinaia di dosi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, hashish e resina. In via Giggi Spaducci, i Carabinieri della Stazione di Roma Sanhanno arrestato un 30enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che è stato fermato per un controllo e sottoposto a perquisizione personale e è stato trovato in possesso di 2,280 kg di hashish e di 30 g di resina, e della somma contante di 4.410 euro, ritenuta provento della pregressa attività di. In serata invece, in via Lanciano, sempre gli stessi Carabinieri ...