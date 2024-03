Samardzic | «Zero rimpianti per l’Inter | mi hanno fatto stare male…»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le parole di Lazar, centrocampista dell’Udinese, sul mancato trasferimento al. I dettagli Lazar, centrocampista dell’Udinese, ha parlato a Cronache di Spogliatoio della trattativa di mercato con. LE PAROLE – «Ho imparato a essere glorificato ma anche a prendere qualche batosta. Come la scorsa estate. Ho vissuto in prima persona una situazione spiacevole. Stavo trattando con, ma poi non se n’èdi niente. Era agosto, ricordo bene, e non si leggeva d’altro. Quando sono sorti i primi problemi, ho aperto il telefono e ho trovato tantissimi insulti in chat. E ogni ora aumentavano. Ogni commento sul mio profilo parlava di quello. Mi sono subito detto: ‘Laki, calma. È normale’. I tifosi sono persone, e non tutte le persone sono uguali. ...

