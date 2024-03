“Salvini in pensione? Macché | la Lega deve restare unita” Fedriga smonta le balle

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sui media continuano a rimbalzare dei rumors che vedrebbero lain subbuglio, scontenta del leadere pronta a sostituirlo con Massimiliano. Il Tempo ha intervistato il governatore del Friuli per capire come stanno le cose all'interno di via Bellerio. Governatore si racconta di unaspaccata e pronta a pensionare. È così? «Larimaneree presentare una proposta politica di prospettiva. La valorizzazione dei territori e delle specificità sono un valore aggiunto importante, non solo per lache ne è protagonista, ma per tutto il territorio nazionale». Dalle audizioni in Antimafia di Melillo e Cantone è emerso un dossieraggio anche sui finanziamenti al partito. Cosa ne pensa? «Non me la ...