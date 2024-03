Salvini è una mina vagante Ora Meloni teme un altro Papeete

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Giorgiasi sente forte, fortissima. La vittoria di Marsilio in Abruzzo ha spazzato le nubi soffiate dalla Sardegna e la presidente del Consiglio è rinfrancata. Si continua quindi sulla stessa linea, decide tutto lei. Tra le soddisfazioni che la leader di Fratelli d’Italia si intasca per il risultato abruzzese c’è anche il caotico crollo dell’alleato scomodo Matteo. Le voci vicine a Palazzo Chigi dicono della reale speranza che il ministro alle Infrastrutture molli la polemica nella maggioranza. Più che dedicarsi al fallimentare – per ora – tentativo di erodere voti alla premier il segretario della Lega dovrà occuparsi di tenere insieme la base del suo partito. Oltre al fronte aperto con laè bersagliato pure nel Carroccio. Dove la sua leadership non è più un tabù Non va sottovalutato ...

