Salto con gli sci femminile | Nika Prevc vince a Trondheim e ipoteca la Coppa del Mondo Due azzurre a punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024)ritrova la vittoria dopo un mese e mezzo (l’ultima risaliva al 28 gennaio in gara-2 a Ljubno) eforse definitivamente la conquista della Sfera di Cristallo dopo il successo odierno sul trampolino grande HS138 di, in occasione della terzultima tappa stagionale delladel2023-2024 dicon gli sci. Settima affermazione individuale dell’inverno (ed in carriera) nel circuito maggiore per la 18enne slovena, che consolida il suo pettorale giallo allungando da +154 a +194 sulla sua prima inseguitrice nella classifica generale quando mancano adesso tre competizioni alla fine. Un trionfo pesantissimo dunque per la più giovane dei fratelli, che ha beffato per 1.6...