Salta anche il concerto di Loredana Bertè a Varese | “Problemi all’intestino | necessari controlli urgenti”

Prima di fuggire, però, hanno sparato un colpo in aria. Per fortuna non ci sono feriti. Indagini in corso dei Carabinieri L'articolo Afragola , rapinatori assaltano pub e sparano : minacce anche ai ... (teleclubitalia)

Re Carlo III, attualmente in cura per un cancro non specificato, è stato costretto a salta re anche il Commonwealth Day, l’appuntamento per il 75° anniversario del Commonwealth , che nel Regno Unito ... (news.robadadonne)

Napoli , 13 marzo 2024 – Niente da fare: la stagione del Napoli continua a non svoltare e così altri due obiettivi scivolano via. Il primo riguarda la Champions League in corso, che termina così agli ... (sport.quotidiano)

Tramvia, accordo Palazzo Vecchio-sindacati per la sicurezza nei cantieri: “È il più avanzato d’Italia”: Riguarderà la linea Firenze-Bagno a Ripoli, obiettivo estenderlo a tutte le opere pubbliche di Comune e Metrocittà ...firenzetoday

Sorpasso non consentito con l'auto senza assicurazione: conducente nei guai a Nichelino: E lo deve ben sapere quell'automobilista che a Nichelino, in via Torino, qualche giorno fa, ha pensato di "Saltare" tutta la coda che si era ... Oltre alla sanzione per il sorpasso azzardo, quindi, ...torinotoday

Media Freedom Act, via libera del Parlamento Ue: con l’obbligo di trasparenza delle governance la Rai diventerà “fuorilegge”: anche il Parlamento Ue ha dato il via libera al Media Freedom ... per “la salvaguardia della sicurezza nazionale”, il riferimento esplicito è poi Saltato. Alle autorità sarà vietato ricorrere ad ...ilfattoquotidiano