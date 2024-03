Salone della nautica sul Litorale Domitio | la proposta di Del Rosso

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Caserta. Lo scorso febbraio si è tenuta la 50° edizioneNauticSud, ilInternazionaledi Napoli. In esposizione oltre 400 imbarcazioni. Un indotto non indifferente quello del, tanto che anche a Salerno, città di De Luca, da 7 anni va di scena la Boat Show, manifestazione diventata ormai un’autentica eccellenza nel panorama fieristico italiano. Ma una Castel Volturno? Anzi sull’intero? Non è un’utopia l’idea dell’avvocato Maurizio Del, consigliere comunale di Caserta e già consigliere provinciale. “Spiace vedere l’assenza di una rassegna analoga anche in provincia di Caserta, ...

Alla kermesse auto mobilistica di Ginevra 2024 , diverse sono state le auto italiane presenti, ecco le più belle in questo articolo dedicato Il made in Italy, anche quando si tratta di auto , fa ... (tuttotek)

Come un granello di sabbia, a teatro la storia della strage di Alcamo marina e di Giuseppe Gulotta. Lo spettacolo a Milano: Torturato e costretto a confessare di essere tra gli autori della strage di Alcamo marina. Per questo motivo, per un duplice omicidio che non ha commesso, Giuseppe Gulotta ha trascorso 22 anni in carc ...ilfattoquotidiano

Banda degli asili, ancora un colpo ad Anzano: «Rubati mille euro e un computer»: Un furto che suscita una più che comprensibile rabbia nelle maestre, nella dirigenza e tra il personale e le famiglie della storica scuola anzanese, unico asilo presente in paese e punto di riferiment ...laprovinciadicomo

Benetti al Palm Beach International Boat Show 2024: Benetti sceglie il pubblico del Salone nautico di Palm Beach per presentare, per la prima volta in America, M/Y Triumph 65 M, nato per un massimo comfort di navigazione e l’Oasis 34M M/Y Grateful, per ...pressmare