Salim Diakitè | sospensione della pena dopo le accuse di resistenza e oltraggio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) E’ arrivata la parola fine sulla delicata vicenda giudiziarialenei confronti di, attuale difensore del Palermo ma all’epoca dei fatti tesserato per la Ternana. Al calciatore, durante un controllo di routine alla stazione dei treni di Terni, era stato chiesto di mostrare il permesso di soggiorno. Dalla richiesta era nata una discussione con un verbale redatto dagli agentiPolizia Ferroviaria con accusa dia pubblico ufficiale. La sentenza Secondo italpress oggi il giudice del tribunale di Terni Simona Tordelli ha disposto lacondizionale. “ha completamente risarcito le persone ritenute offese e corrisposto le spese ...

