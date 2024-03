Sacchi | “Troppo Barça per questo Napoli” E Kvara…

L’avvocato Silvano Sacchi racconta dell’opera di formazione e sensibilizzazione che da oltre due anni svolge in alcuni istituti cittadini e non per aiutare gli studenti a fare un uso intelligente e ... (bergamonews)

GAZZETTA - Sacchi: "Passa la squadra più forte, sorpreso dalle prestazioni di Osimhen e Kvara": Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Real Madrid ed ex c.t. dell'Italia, ha commentato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport la sconfitta del Napoli in casa del Barcellona per 3-1 in Champions Le ...napolimagazine

Napoli, manca ancora la mentalità europea che invece ha l'Inter: La due giorni delle italiane in Spagna è iniziata con un passo falso. Ora, però, anche i nerazzurri devono fare attenzione: per loro sarà un vero e proprio esame di maturità contro un avversario come ...gazzetta

Sacchi e la delusione Kvara e Osimhen: «si sono mossi poco e male»: Arrigo Sacchi alla Gazzetta: Kvara aspetta sempre il pallone da fermo, Osimhen, di testa, l’ha presa una volta sola ...ilnapolista