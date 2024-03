Sabatini | «Se Acerbi sta bene lasciarlo fuori non è la scelta giusta!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Due ballottaggi per Simone Inzaghi in vista di Atletico Madrid-Inter: Francesco/Stefan de Vrij e Denzel Dumfries/Matteo Darmian. Sandrodice la sua su Canale 5. BALLOTTAGGI – Sandrodice la sua sui due ballottaggi in casa Inter a poche ore dalla partita con l’Atletico Madrid: «Sestanon è mai la. Lo ammiro anche per quello che ha fatto in finale di Champions League. Ci sono motivazioni di Inzaghi evidentemente. Che stiaanche Darmian mi dà dubbi, Inzaghi avrà sicuramente calcolato tutto meglio di me. Il mio stupore lo tengo e lo rinvio a dopo» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...