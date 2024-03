Ryan Gosling | Emma Stone e Bradley Cooper | tutte le star sul red carpet degli Oscar

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il grande arrivo: svelato il tappeto rosso2024 Mentre si alza il sipario sulla notte più attesa di Hollywood, il tappeto rosso al Dolby Theatre di Los Angeles prepara il terreno per glamour, eccitazione e qualche sorpresa. Dai candidati ai compagni, dai vincitori del passato agli stimati ospiti, l’atmosfera è ricca di attesa e anticipazione. Una rivelazione pre-spettacolo: annuncio della gravidanza di Vanessa Hudgens Il pre-spettacolo è iniziato con una rivelazione a sorpresa quando Vanessa Hudgens, co-conduttrice del pre-spettacolo, ha onorato il tappeto rosso con l’annuncio della sua gravidanza, dando il tono a una serata di momenti inaspettati e celebrazioni sentite. Anticipazione per i candidati pionieristici Tutti gli occhi sono puntati su nominate pionieristiche come Lily Glad, la cui storica ...