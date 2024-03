Ryan Gosling ed Eva Mendes sono riusciti nell' impossibile E | per questo | meritano rispetto

The Fall Guy, Ryan Gosling promosso o bocciato Cosa dicono le prime recensioni: In questo articolo vi parliamo delle prime impressioni dei critici cinematografici a The Fall Guy, presentato in anteprima al SXSW Festival.cinema.everyeye

Suicide Squad e il "no" a Margot Robbie: cosa c'è dietro il rifiuto di Ryan Gosling: Prima ancora di Barbie, Ryan Gosling e Margot Robbie hanno avuto la possibilità di interpretare una coppia sul grande schermo: ecco cosa è successo con Suicide Squad ...ilgiornale

Oscar 2024: Ryan Gosling ha pianificato ogni dettaglio dell’esibizione, dal bacio al cameraman all’omaggio a Marilyn Monroe: A dispetto della segretezza attorno all’esibizione mantenuta fino all’ultimo momento, Gosling lavorava a quel momento da mesi, come confermato dalla produttrice degli Oscar Molly McNearney a Variety: ...badtaste