Russia | Della Vedova-Quartapelle-Scalfarotto | ‘no a nostro visto per Mosca | gravissimo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar (Adnkronos) – “E’ stato negato ila tre parlamentari italiani, una cosa unica e estremamente grave che colpisce le istituzioni e, più in generale, la Repubblica italiana”. Lo ha annunciato la deputata del Pd Liache, con Benedetto(+Eu) e Ivan(Iv), ha spiegato di non aver ricevuto il via libera per entrare inchiesto per partecipare ai funerali di Navalny. “A due settimane dalla nostra richiesta all’Ambasciata, oggi l’Ufficio visti ci ha restituito i passaporti, tramite agenzia, senza ile senza nessuna spiegazione o motivazione -ha detto-. E’ evidente che si tratta di una cosa piuttosto singolare. Numerosi italiani vanno ain ...