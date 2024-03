Russia alle Olimpiadi | il ministro per lo sport | «Se ci saremo | non dovremo boicottare l’evento»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Come sappiamo, ladovrebbe essere esclusa ddi Parigi 2024. La decisione finale arriverà tra il 18 e 19 marzo. Tuttavia, secondo il suoper loOleg Matytsin, non dovrà provare aquesta decisione. Le sue parole all’agenzia di stato Tass: «Non dobbiamo allontanarci, chiuderci,. Dobbiamo, per quanto possibile, preservare la possibilità di dialogo e partecipazionecompetizioni. Vedremo quale sarà la decisione finale». L’Equipe scrive: all’inizio di dicembre, il Comitato Olimpico internazionale (Cio) ha autorizzato gli atleti russi e bielorussi a partecipare ai Giochi di Parigi, a condizione che gareggino neutralmente, che non sostengano l’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia, gli eventi di ...